شكرا لقرائتكم خبر عن دخول وزير مصري سابق في غيبوبة إثر نزيف في المخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرَّض نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة المصري الأسبق العامري فاروق، لأزمة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وتبيّن إصابة العامري فاروق بنزيف في المخ بشكل مفاجئ، دخل على إثره في غيبوبة، وفقاً لموقع مصراوي.

وكان فاروق يتواجد في مقر النادي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي، وتعرض للوعكة الصحية المفاجئة، ومن المقرر أن يخضع لجراحة عاجلة خلال وقت قصير.

من جانبه، كتب خالد، شقيق العامري فاروق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رجاء من كل مصر تدعو لأخي الغالي، العامري فاروق لدخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ.. ويحتاج إلى دعاء كل المصريين».

يشار أن العامرى فاروق هو رجل أعمال مصري وشخصية سياسية ورياضية مصرية بارزة؛ حيث شغل عدة مناصب في مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وكان أول وزير دولة للرياضة في مصر بعد فصلها عن وزارة الشباب.