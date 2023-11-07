شكرا لقرائتكم خبر عن «كوماندو جروب» بطلة أساتذة دولية الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الثلاثاء، منافسات فئة الأساتذة للحزامين البني والأسود في النسخة (15) من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

واشتعلت المدرجات بالتشجيع من الجماهير التي احتشدت على ضوء الأداء المتميز لنجوم الحزامين البني والأسود، وخاصة لاعبي ولاعبات أمريكا الجنوبية، بما يتمتعون به من عناصر القوة والمهارة والخبرة، وتقديمهم لتقنيات فنية رائعة على بساط البطولة.

‏وتمكنت أكاديمية كوماندو جروب من الإمارات من انتزاع لقب منافسات فئة الأساتذة، فيما نجحت أكاديمية A.F.N.T من الإمارات أيضاً في تحقيق المركز الثاني، وحلت أكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

حضر المنافسات، أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة، وخوليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى الدولة، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسائد حجازي سلامة مدير عام مبيعات جاكوار لاند روفر في بريمير موتورز.

موطن الأبطال

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «تواصل النسخة 15 سلسلة نجاحات النسخ السابقة في استقطاب أبطال الرياضة العالميين، لاستعراض فنياتهم ومهاراتهم أمام عشاق ومحبي الجوجيتسو، في عاصمة الرياضة العالمية التي غدت موطناً للأبطال، ووجهة لتحويل أحلامهم وطموحاتهم إلى واقع».

وأضاف الظاهري: «نجحت البطولة خلال سبعة أيام منذ انطلاقتها في حصد الإشادات العالمية من قبل جميع الوفود وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة وهذا ما نعده وسام فخر على صدورنا، خصوصاً أن 7 آلاف رياضي ورياضية سيحملون معهم ذكريات لا تنسى عند عودتهم إلى بلادهم».

نمو متواصل

من جانبه، أعرب راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن سعادته بأجواء بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وقدرتها على التطور عاماً بعد عام، لا سيما على صعيد زيادة عدد المشاركين والأكاديميات من مختلف دول العالم التي ترغب في أن تكون جزءاً من هذه القصة الفريدة من النجاح والتألق.