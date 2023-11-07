شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مثيرة في بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي عن مجموعات المرحلة الأولى من بطولة إتش إس بي سي سفنز 2024، التي تشهد مباريات مثيرة مع استعداد منتخبي جنوب إفريقيا وأستراليا للدفاع عن لقبيهما في الإمارات.

تقام البطولة على ملعب سيفينز، في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر/ كانون الأول؛ حيث يشارك أفضل 24 منتخباً دولياً في سباعيات الرجبي للرجال والسيدات في افتتاح السلسلة، وكشف المنظمون أيضاً أن المهرجان الرياضي يتضمن دروساً متقدمة في لعبة الكريكيت والرجبي وكرة الشبكة يشرف عليها السفراء الرياضيون لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي، إلى جانب حضور عدد من النجوم المحترفين الحاليين والسابقين.

وبعد تحقيق لقبين متتاليين في عامي 2021 و2022، يسعى منتخب جنوب إفريقيا إلى تحقيق الثلاثية؛ حيث يضع عينه على لقب الرجال في دبي ويستعد لخوض المباريات إلى جانب بطل إتش إس بي سي سفنز نيوزيلندا، وساموا، وكندا في المجموعة الأولى.

وتواجه أيرلندا، وصيف بطل سباعيات دبي للرجال في العام الماضي، الأرجنتين، وأستراليا، وإسبانيا في المجموعة الثانية، في حين تضم المجموعة الثالثة كلاً من فرنسا والولايات المتحدة وفيجي وبريطانيا العظمى.

ومن المتوقع أن تشهد مباريات فرق السيدات الكثير من التشويق أيضاً؛ حيث أوقعت القرعة أستراليا بطلة بطولة دبي إلى جانب أيرلندا واليابان والبرازيل في المجموعة الثانية، في حين تشارك نيوزيلندا بطلة العالم، التي احتلت المركز الثاني في دبي العام الماضي، في المجموعة الأولى إلى جانب فيجي، وبريطانيا العظمى، وجنوب إفريقيا. أما المجموعة الثالثة فتضم كندا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا المجموعة الثالثة.

وعلى مدار الأيام الثلاثة، سيكون هناك 16 بطولة للرجبي، و6 مسابقات لكرة الشبكة، و3 بطولات للكريكيت واللياقة البدنية، إضافة إلى 8 فعاليات في لعبة البادل؛ حيث من المتوقع أن يستقطب الحدث قرابة 5000 رياضي.

ومن بين الأحداث البارزة بطولة اللاعبين الدوليين القدامى، التي تعد من الفعاليات المفضلة بالنسبة للجماهير؛ حيث من المتوقع أن تستقطب عدداً من أبرز الأسماء في هذه الرياضة، وفي مقدمتهم أندي فاريل، مدرب اتحاد الرجبي الأيرلندي ولاعب إنجلترا الدولي السابق، الذي سيدعم فريق «Joining Jack» في سعيهم إلى النهائيات في دبي 7S.