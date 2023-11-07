شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشاطئية» الثامن عالمياً والثاني آسيوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية المركز الثامن على مستوى العالم والثاني على مستوى قارة آسيا حسب تصنيف شهر نوفمبر 2023 الصادر عن اللجنة التنفيذية للعبة «Beach Soccer Worldwide» بعد أن جمع 1661 نقطة.

وكان أبيض الشاطئية قد تُوج في شهر أكتوبر الماضي ببرونزية بطولة إسبانيا الدولية بعد فوزه على منتخب المكسيك بنتيجة 5–4، كما حقق في ذات الشهر برونزية بطولة نيوم الدولية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بعد فوزه على منتخب ألمانيا 3–2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويواصل منتخبنا تحضيراته للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية «الإمارات 2024» المقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل.