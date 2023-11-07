شكرا لقرائتكم خبر عن عباسي والعمادي يفوزان بالجولة الافتتاحية لموسم الجولف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الثنائي جلال عباسي ومروان العمادي بلقب الجولة الافتتاحية لموسم «الميدالية الشهرية الوطنية» للجولف، والتي نظمها اتحاد الإمارات للجولف على ملاعب نادي الزوراء للجولف بعجمان، بمشاركة 43 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة.

وأنهى الثنائي عباسي والعمادي، المنافسات بإجمالي 46 نقطة، في الصدارة وبفارق 3 نقاط عن الثنائي هاري سيلفستر وكريستوف بيج العضوين في اتحاد الإمارات للجولف، وحل الثنائي حسن القمزي وعمر ثابت بالمركز الثالث.

وشهدت باقي المنافسات المدرجة ضمن الجولة، مواصلة تألق لاعبة المنتخب الوطني علياء العمادي، التي تمكنت من إدخال الكرة بالحفرة ب«ضربة واحدة» وحققتها علياء عند الحفرة 15.

وأكد اتحاد الإمارات للجولف، أن الجولة الثانية من موسم «الميدالية الوطنية الشهرية» المزمع إقامتها على ملاعب نادي الشارقة للرماية والجولف في 16 من ديسمبر المقبل، ستقام بنسق مختلف عن الجولة الافتتاحية، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن النظام الذي سيتم اتباعه في جولة نادي الشارقة.