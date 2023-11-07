شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة للفنون القتالية» يستعد لاستضافة «عربية الجودو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكمل نادي الفجيرة للفنون القتالية ترتيباته لاستضافة البطولة العربية لفرق الشباب والأشبال للجودو التي يستضيفها النادي تحت رعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بالتعاون مع اتحاد الجودو، وبإشراف الاتحاد العربي للجودو، وشهدت كشوف البطولة مشاركة 328 رياضياً من 7 دول.

وتواصل اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالتعاون مع ممثلي اتحاد الإمارات للجودو، بحث كافة الترتيبات التي تمت لبدء مراسم البطولة التي يحضرها وفد الاتحاد العربي للجودو وأعضاء لجنته الفنية، الذين سيصلون يومي 14 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي إلى البلاد، وسيطلعون على الجدول الزمني للبطولة التي سخر لها نادي الفجيرة للفنون القتالية كل إمكاناته لتأمين نجاحها التنظيمي.