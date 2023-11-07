شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولا بطل مرحلة «جبل جيس» في «هايك آند فلاي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الجولة الثالثة من بطولة «هايك آند فلاي» الدولية الثانية والتي أقيمت بجبل جيس في رأس الخيمة بمشاركة 40 طياراً يمثلون 18 دولة، قدموا لوحات رائعة ومهارات فائقة في قوة التحمل خلال الطيران والجري والصعود للمرتفعات.

وتوج الطيار السويسري نيكولا هيرنجر بطلاً لفئة المحترفين، واستحق الكأس الذهبية بجدارة، فيما جاء الطيار الفرنسي ديميان لاكاز في المركز الثاني، ونال الكأس الفضية، وحل الطيار الإيطالي صاحب ذهبيتي الجولتين الأولى والثانية آرون دورجاتي في المركز الثالث، ليحصل هذه المرة على الكأس البرونزية.

وفي فئة التحدي للهواة، فقد واصل الطيار الإيراني محسن المنصوري تألقه وحل بالمركز الأول لينال الكأس الذهبية لهذه الجولة، بعدما سبق له الفوز بالجولة الماضية في جبل ينس، وتلاه في المركز الثاني الطيار الجنوب إفريقي بن هود سون ونال الكأس الفضية، ثم اللبناني ميلو دوا ثالثاً ونال الكأس البرونزية.

وشهدت البطولة مشاركة الطيار الإماراتي الواعد عبد الله ناصر الحمادي الذي يمارس اللعبة منذ 8 سنوات، والذي سبق له المشاركة في القفز الحر بالمظلات والباراموتور والكروس كانتري.

وعقب الختام، قام الشيخ عمر بن صقر القاسمي، ويوسف حسن الحمادي مدير اللجنة المنظمة العليا نائب رئيس الاتحاد، ومحمد يوسف المازمي الأمين العام، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة بتتويج الفائزين.

وأشاد الشيخ عمر بن صقر القاسمي بالتعاون المثمر والبناء مع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، معرباً عن سعادته بما حققته الجولتان الثانية والثالثة في جبل ينس وجبل جيس من البطولة الثانية ل«هايك آند فلاي».

وشهد حفل الختام، عرضاً رائعاً للطيار الإماراتي المحترف هزاع فزاع، كما قدمت الشابة السورية جودي نصري عرضاً جميلاً للحركات الأرضية في فنون الجمباز.

من جانبه، وجه يوسف الحمادي الشكر والتقدير إلى الشيخ عمر بن صقر القاسمي على الاهتمام الكبير الذي حظيت به أسرة الرياضات الجوية وضيوف البطولة في رأس الخيمة.