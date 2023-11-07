شكرا لقرائتكم خبر عن ليما وراشد علي وأحمد سالم يحصدون جوائز«سبورت فور أوول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

واصل نجم الوصل فابيو دي ليما ابداعه الكروي بعدما قاد فريقه لانتزاع صدارة دوري أدنوك من العين مسجلاً واحد من أجمل الأهداف، وهو مامنحه جائزة كأس سبورت فور أوول لأفضل لاعب في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، عن جدارة برصيد77% وذلك للمرة الثانية على التوالي قي الاستفتاء.

أما جائزة أفضل حارس، فحصل عليها راشد علي حارس الوحدة 60%، وهو الذي ارتدى قفاز الإجادة وتصدى لركلة جزاء حاسمة أمام عجمان، ساهمت في خطف أصحاب السعادة لأهم ثلاث نقاط للفريق خلال الموسم الحالي، قفزت به من المركز الثامن إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

أما جائزة أفضل صافرة في الجولة السابعة، فذهبت إلى الحكم الإماراتي المتميز أحمد سالم، الذي أدار قمة الجزيرة والشارقة باقتدار، ليحصل على أعلى تقييم من لجنة ترشيح الحكم للجائزة بنسبة 65.8% ليكرر للمرة الرابعة تفوق حكم الساحة الوطني على طاقم الحكام الإيطالي لمباراة عجمان والوحدة بقيادة ميشال فابري.

وجاء في المركز الثاني عادل النقبي (اتحاد كلباء وشباب الأهلي) 17%. وحل ثالثاً في الاستفتاء محمد الهرمودي 15% في لقاء النصر والبطائح.

ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة دوري المحترفين أسبوعياً، وتعتمد آلية التصويت في الاستفتاء على تقسيم نسبة 50% للجنة من 25 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 50% للتصويت الجماهيري لمتابعي الشبكة.