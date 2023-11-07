شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، أعلنت اللجنة المنظمة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية عن تفاصيل النسخة الثالثة التي تقام فعالياتها على شاطئ مدينة كلباء خلال الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر الجاري بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي وستشتمل على 7 ألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة «3×3» والكرة الطائرة والترايثلون والألعاب المائية وألعاب الدفاع عن النفس والريشة الطائرة، ويصل إجمالي الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى إلى 600 ألف درهم.

تم الكشف عن التفاصيل في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بجامعة كلباء الثلاثاء بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة المنظمة والمستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة المنظمة، وراشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء وعبد الله الأميري نائب الرئيس والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة.

انطلقت فقرات المؤتمر الصحفي بعرض فيلم تسجيلي عن النسخة السابقة للدورة أعقبها كلمة عيسى هلال الذي أشار إلى أن دورة كلباء للألعاب الشاطئية باتت ناجحة بكل المقاييس بفضل مايتوافر لها من اهتمام عطفاً على مكانة الرياضة في الإمارة وحرص المجلس على تهيئة كل العوامل التي تسهم في تميزها، وتبعها كلمة عبدالملك جاني الذي أكد أن الدورة تعتبر من الأحداث الرياضية المميزة في الإمارة بفضل رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي مما يمهد لها مقومات النجاح بجانب حرص مجلس الشارقة الرياضي على الاهتمام بكل التفاصيل التي تقود إلى نسخة مميزة على غرار النسختين السابقتين، وقدم الدعوة إلى أهالي مدينة كلباء بشكل خاص والرياضيين بالإمارة بشكل عام للاستمتاع بفعاليات الحدث الكبير الذي يضم ألعاباً مميزة.

كما استعرض ما تشمله النسخة الثالثة من الألعاب المصاحبة بجانب بعض التفاصيل الفنية، مؤكداً التنسيق مع المؤسسات والاتحادات الرياضية بخصوص الألعاب التي تتضمنها الدورة بجانب وضع اللوائح الخاصة بالفرق واللاعبين وتحكيم المنافسات الخاصة بالبطولة.

وأضاف جاني: «تتضمن الدورة ألعاب كرة القدم وكرة السلة «3×3» والكرة الطائرة والريشة الطائرة والترايثلون وألعاب الدفاع عن النفس التي تشمل التايكواندو والكاراتيه والجودو والجوجستو والمصارعة الشاطئية والألعاب المائية التي تضم الدراجات المائية والكاياك إضافة إلى بعض الألعاب المصاحبة مثل الجري والتجديف الشاطئي وألعاب الكروس فيت وبطولة الأجيال لكرة السلة».

وكان مجلس الشارقة الرياضي قام بتشكيل اللجنة المنظمة برئاسة عبدالملك جاني وعمر بن حنيفة نائباً، وعضوية كل من الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة ومدير مكتب الإشراف العام، وزكية سهيل المشرخ رئيسة لجنة الإعلام والتسويق، وجاسم محمد الشحي رئيس لجنة الخدمات المساندة، وعبدالرحمن إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة، وأحمد محمد الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية، وشهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية، والملازم مايد راشد الزعابي رئيس اللجنة الأمنية، وعضوية مكتب الإشراف العام خالد محمد أحمد والدكتور سيف أحمد الزعابي، وباتريك سيوركلا ممثل الشركة الراعية للدورة، ومحمد محمود شلش مقرراً للجنة.