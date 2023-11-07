تشكيل نيوكاسل لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب إيدي هاوب المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد سيجنال إيدونا بارك، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل نيوكاسل لمواجهة بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال

وجاء كالوم ويسلون على رأس تشكيل نيوكاسل يونايتد لمواجهة بوروسيا دورتموند بالإضافة إلى اللاعب جوزيف ويلوك، بطريقة لعب 5-2-3، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: نيك بوب.

في خط الدفاع: كيران تريبيير – جمال لاسيلس – لويس هال - شار – ليفرامنتتو.

في خط الوسط: جيماريش – لونغستاف.

في خط الهجوم: جويلنتون – كالوم ويلسون – جوزيف ويلوك.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نيوكاسل يونايتد لمواجهة بوروسيا دورتموند كل من مارتن دوبرافكا وبول دوميت وأنتوني جوردون ولويس كاريوس وميجيل الميرون ولوكاس دي بولي وبان باركنسون ولويس مايسي.