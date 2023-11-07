ياسر رشاد - القاهرة - تعرض اللاعب نصر عبد الرازق مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي طنطا للإصابة بحالة بلع اللسان، والتي كانت خلال مواجهة فريقه اليوم الثلاثاء، أمام نظيره فريق بتروجيت بدوري القسم الثاني "دوري المحترفين" للموسم الحالي 2023 – 2024.

إصابة مدافع طنطا بحالة "بلع اللسان" خلال مباراة بتروجت (صور)

أكد نادي طنطا نقل اللاعب نصر عبد الرازق مدافع الفريق لإحدي المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لحالة بلع اللسان أمام بتروجت، ليوضح النادي أن الجهاز الطبي نجح في إنقاذ اللاعب بعد تعرضه لبلع اللسان.

ونجح نادي بتروجيت في تحقيق الانتصار بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح فريق طنطا، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثلاء، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات دوري القسم الثاني "الممتاز ب" المصري للموسم الحالي 2023 – 2024.

ليرفع نادي بتروجيت بهذا الانتصار رصيده إلى 15 نقطة في المركز الاول بترتيب اندية دوري المحترفين بعد نهاية الجولة السابعة، بينما يتوقف رصيد نادي طنطا عند 8 نقاط في المركز الرابع عشر من الترتيب.