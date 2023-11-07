كوتينيو يقود تشكيل الدحيل أمام النصر بدوري أبطال اَسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للدحيل القطري عن تشكيل الفريق لمواجهة النصر السعودي، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل الدحيل أمام النصر

تشكيل الدحيل أمام النصر

حراسة المرمى: صلاح زكريا.

خط الدفاع: محمد النعيمي، يوسف أيمن، روبين سيميدو، كيم مون هوان.

خط الوسط: إبراهيما بامبا، عاصم ماديبو.

خط الوسط الهجومي: المعز علي، فيليبي كوتينيو، إسماعيل محمد.

خط الهجوم: مايكل أولونجا.

ويبحث الدحيل القطري عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم أمام العالمي السعودي، وذلك لتصحيح المسار في البطولة، بعدما جاء في المركز الأخير بترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

ترتيب المجموعة

ترتيب مجموعة

يحتل النصر صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي برسيبوليس الإيراني في الوصافة بـ 7 نقاط.

بينما استقلال دوشنبه في المركز الثالث بنقطتين، فيما الدحيل يتزيل الترتيب بنقطة واحدة.