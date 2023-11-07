أرقام نونو سانتو مع اتحاد جدة السعودي بعد اقتراب رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - تسيطر حالة من الغضب وسط جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، بعد النتائج السلبية التي يحققها العميد خلال الفترة الحالية.

وأصبح المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للاتحاد، مُهددًا بالرحيل عن الفريق السعودي بعد النتائج المتذبذبة خلال الآونة الأخيرة.

أرقام متواضعة لـ اتحاد جدة تحت قيادة نونو سانتو:

قدم اتحاد جدة مستويات متواضعة تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو، على الرغم من تتويجه ببطولة الدوري السعودي خلال الموسم الماضي.

وقاد المدرب البرتغالي العميد في 17 مباراة خلال الموسم الحالي، بجميع المسابقات، حيث حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر في 4 مباريات.

جماهير الاتحاد تطالب برحيل نونو:

طالبت جماهير اتحاد جدة السعودي عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجلس الإدارة برحيل نونو سانتو، بعد النتائج المتذبذبة التي قدمها المدرب البرتغالي، خاصة بعد الخسارة من القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي تُفكر بقوة في الاستغناء عن المدرب البرتغالي بعد النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكدت على أن الإدارة لم تستقر على خليفة المدرب البرتغالي حتى الآن، حيث أن كل ما يتردد حول اقتراب المدرب الهولندي ألفريد شرودر، ليس له أساس من الصحة.

وأوضحت أن إدارة العميد على تعلم جيدًا حالة الاحتقان التي أصبحت وسط جماهير النادي بعد النتائج السيئة التي يقدمها العميد تحت قيادة المدرب البرتغالي.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة سيواجه أبها في المباراة المقبلة، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.