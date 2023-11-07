ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال الذي يتولى المهمة بشكل مؤقت، قائمة الفارس الأبيض التي تخوض مباراة بيراميدز، غدًا الأربعاء، في لقاء نصف نهائي كأس مصر.

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

من المقرر ان تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وشهدت قائمة الأبيض استبعاد أحمد فتوح ومصطفي الزناري ومحمد صبحي، بينما ضمت القائمة كل من:-

في حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

في خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد طارق - محمود علاء - حسام عبد المجيد - حاتم سكر - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

في خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" .

في خط الوسط الهجومي: أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما " - سيد عبد الله "نيمار" .

في خط الهجوم : ناصر منسي - سامسون أكينيولا .

كان نادي الزمالك قد تأهل من ربع النهائي على حساب فريق المقاولون العرب بعدما فاز عليه بنتيجة 6-1، بينما تأهل بيراميدز بعد الفوز على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 3-0.