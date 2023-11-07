فقرات بدنية مكثفة في مران الأهلي المسائي

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه الجماعي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لملاقاة سيراميكا كليوباترا، التي ‏تجمع الفريقين غدًا الأربعاء والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.‏



وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال البدنية، فقرة بدنية في بداية المران، وفقًا للبرنامج البدني الذي تم وضعه لتجهيز اللاعبين للمباراة.‏

واستكمل اللاعبون فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني على إجراء تقسيمة كرة قوية ‏بمشاركة الجميع.

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

الأهلي يستأنف مرانه ..

واستئأنف الفريق الأحمر تدريباته على ملعب التتش بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين وفقًا للبرنامج التدريبي، وعقد مارسيل كولر اجتماعًا ‏مع الجهاز المعاون قبل بداية المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل أداء تدريبات خططية مكثفة في ضوء التحضير للمباراة.

وأنهى الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب ‏المقاولون العرب.‏