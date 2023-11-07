الأهلي يكشف تطورات إصابة علي معلول

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن علي معلول ظهير أيسر الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، كشفت تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية.
وأدى اللاعب التونسي الدولي جلسة علاج طبيعي في الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
الأهلي يستأنف تدريباته ..
واستأنف الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني، مارسيل كولر، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس الإثنين، وفقًا للبرنامج التدريبي في ظل تلاحم المباريات ببطولة الدوري.
ويستعد الأهلي لملاقاة سيراميكا كليوباترا التي تقام غدًا الأربعاء على استاد المقاولون العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل أداء تدريبات خططية مكثفة في ضوء التحضير للمباراة.
واختتم الفريق الأحمر مرانه بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب المقاولون العرب.
وكان الفريق قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.