جوزية مورينو يعيد أمجاد لوكاكو لاحتلال صدارة الهدافين

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الدبابة البلجيكية " روميلو لوكاكو" مهاجم روما يخطف أنظار الجميع من جديد تحت ارتداء قميص روما في بطولة الدوري الإيطالي.

اقرأ أيضًا..

تألق لوكاكو بشكل لافت مع روما الإيطالي، تحت قيادة المدرب المخضرم جوزيه مورينيو خلال الفترة الماضية ، حيث نجح في فرض نفسه وإستعادة نغمة التهديف مع الذئاب الإيطالية.

تمكن جوزيه مورينيو استعادة الحس التهديفي لوكاكو بجانب سيمنحة دفعة خلال الفترة القادمة للعودة قمة الأندية الأوروبية وخصوصًا في الدوري الإنجليزي.

أرقام لوكاكو مع روما

لعب لوكاكو حتى الآن مع روما 9 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة جوزيه مورينيو 8 أهداف .

حجز لوكاكو مقعدا أساسيًا مع جوزيه مورينيو في المباريات روما.

قاد لوكاكو فريق روما لفوزًا هامًا على ليتشي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة ال11 في الدوري الإيطالي .

يستعد روما لمواجهة لاتسيو مساءغد الثلاثاء على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري الإيطالي.

موعد مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تبدأ مباراة ولاتسيو مساء الأحد القادم الموافق12 من شهر نوفمبر 2023 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .