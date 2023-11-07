اخبار الرياضه

جوزية مورينو يعيد أمجاد لوكاكو لاحتلال صدارة الهدافين

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ياسر رشاد - القاهرة - عاد الدبابة البلجيكية " روميلو لوكاكو" مهاجم روما يخطف أنظار الجميع من جديد تحت ارتداء قميص روما في بطولة .

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تألق لوكاكو بشكل لافت مع روما الإيطالي، تحت قيادة المدرب المخضرم جوزيه مورينيو خلال الفترة الماضية ، حيث نجح في فرض نفسه وإستعادة نغمة التهديف مع الذئاب الإيطالية.

تمكن جوزيه مورينيو استعادة الحس التهديفي لوكاكو بجانب سيمنحة دفعة خلال الفترة القادمة  للعودة قمة الأندية الأوروبية وخصوصًا في .

أرقام لوكاكو مع روما

لعب لوكاكو حتى الآن مع روما 9 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة جوزيه   مورينيو 8 أهداف .

حجز لوكاكو مقعدا أساسيًا  مع جوزيه مورينيو  في المباريات روما.

قاد لوكاكو فريق روما لفوزًا هامًا على ليتشي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة ال11 في الدوري الإيطالي .

يستعد روما لمواجهة لاتسيو مساءغد الثلاثاء على ستاد الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الـ12 في الدوري الإيطالي.

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موعد مباراة روما  ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تبدأ مباراة ولاتسيو مساء الأحد القادم الموافق12 من شهر نوفمبر 2023 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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