أول تعليق من نيمار على خطف والد زوجتة

علق النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق الهلال السعودي على خبر خطف والد زوجتة رونا بيانكاردي من منزله.

وتعرض منزل نيمار في البرازيل للاقتحام من قبل أحد اللصوص صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما ذكره موقع “noticias.r7” البرازيلي فإن الشرطة ألقت القبض على أحد أفراد العصابة التي اقتحمت منزل نيمار.

واكدت تحقيقات الشرطة سرقة حقائب يد، ساعات ومجوهرات ثمينة، ولكن لم يتعرض أحد للأذى.

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وكتب نيمار عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: “شهدنا اليوم خبران مدرمران للغاية، في البداية الهجوم التي تعرضه له عائلتي في منزل ساوباولو، ولكن الحمد لله الجميع بخير، ثانياً وفاة صديق تعازي لجميع أفراد الأسرة”.

والجدير بالذكر أن نيمار ابتعد عن المشاركة مع فريق الهلال بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.