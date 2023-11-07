تأهل العين.. ترتيب مجموعة الفيحاء السعودي في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام الزعيم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على نظيره الفيحاء السعودي.

وحقق فريق العين الإماراتي الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمام نظيره الفيحاء السعودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء.

افتتح التهديف، لابا كودجو في الدقيقة 29 من صناعة إريك، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 40 من صناعة سفيان رحيمي، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين الإماراتي بهدفين نظيفين.

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وفي الشوط الثاني، استطاع أنتوني نواكيمي أن يسجل هدف تقليص الفارق لصالح الفيحاء السعودي في الدقيقة 53، فيما تمكن سفيان رحيمي من إحراز الهدف الثالث لصالح العين الإماراتي في الدقيقة 64.

وتمكن مهند القيضي من تسجيل هدف الفيحاء السعودي الثاني في الدقيقة 90+6، لينتهي اللقاء بفوز العين الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد العين الإماراتي إلى 12 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد الفيحاء السعودي في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وجاء ترتيب مجموعة الفيحاء السعودي كالتالي:

1- العين الإماراتي برصيد 12 نقطة

2- باختاكور برصيد 4 نقاط

3- أهال برصيد 4 نقاط

4- الفيحاء السعودي برصيد 3 نقاط