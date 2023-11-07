انفعال وغضب كاسترو على جالتيه في مباراة النصر والدحيل.. فيديو

شهدت مباراة النصر ضد نظيره الدحيل انفعال وغضب شديد من البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للعالمي تجاه جالتيه مدرب الفريق القطري، في دوري أبطال آسيا.

وتقدم فريق الدحيل القطري على نظيره النصر بالهدف الأول في المباراة بينهما حاليا، على ستاد عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

وسجل هدف الدحيل القطري اللاعب فيليبي كوتينيو في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، بعد كرة عرضية من أولونجا ليسددها البرازيلي داخل الشباك.

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وانفعل كاسترو مدرب النصر بشدة على نظيره جالتيه المدير الفني لفريق الدحيل، بسبب اعتراضه على هدف الفريق القطري.

تشكيل النصر لمباراة الدحيل القطري

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد فتيل ــ عبدالإله العمري ــ أليكس تيليس

خط الوسط: سامي النجعي ــ مارسيلو بروزوفيتش ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ــ عبدالرحمن غريب ــ ساديو ماني

ويحتل النصر السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الدحيل القطري في المركز الثالث برصيد نقطة.