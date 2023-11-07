مرتضى منصور يتحدى نتنياهو ببلاغ دولي بسبب أحداث فلسطين

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن تقديم بلاغ ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بسبب أحداث فلسطين.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” منصور يتقدم بمذكرة استيقاف واعتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني وجون بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية”.

وتابع مرتضى أنه تقدم ببلاغات أيضًا ضد إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، اولاف شولتز مستشار ألمانيا، سوناك رئيس وزراء بريطانيا، يوآف غالانت وزير الدفاع الصهيوني وهرتس هيلفي رئيس الاركان وعماهاي الياهو وزير التراث الصهيوني.

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وأضاف مرتضى:”وذلك لارتكابهم جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وجرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الانسان وتدمير المباني على أهل فلسطين”.

وواصل رئيس الزمالك السابق:” وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس وقتل الأطفال والنساء والرجال وقطع المياه والكهرباء والأغذية والأدوية عن شعب فلسطين والتطهير العرقي مع التهجير القصري والطامة الكبري هي امتلاك اسرائيل قنبلة ذرية والتهديد بنسف قطاع غزة باهلها بها”.

واختتم:”وهذة المذكرة لأن هؤلاء المجرمين بارتكابهم الجرائم السابقة خالفوا اتفاقية جنيف 1949 والقانون الإنساني اللذان يحميان المدنيين أثناء الحروب واللذين تحت الاحتلال”.