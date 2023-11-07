شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يرفض التدخل فى قراراته باستبعاد صبحي وفتوح من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الوصاية على قراره باستبعاد ثنائي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي من معسكر المنتخب المقبل.

وكشف مصدر في المنتخب أن فيتوريا رفض تقديم توصيات من اتحاد الكرة أو نادي الزمالك باستبعاد اللاعبين، موضحا أنه هو من يتخذ القرار والحالة الوحيدة التي يجبر فيها على استبعاد أي لاعب هي الإيقاف الدولي.

وأوضح فيتوريا أنه سيعلن قراره فيما يخص اللاعبان في المؤتمر الذى يعقده الخميس المقبل، مؤكدا أنه لا يتلقى وصايا أو تعليمات من أحد يتعلق بعمله الفني واختياراته وسيتخذ القرار الصائب.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 من الشهر نفسه في ليبيريا.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا الأحد، بمقر النادي بميت عقبة، من أجل مناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارات حاسمة؛ أبرزها إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.