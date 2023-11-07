شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يزيل "لاعب فى الزمالك" من حسابه الرسمى على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صفته كلاعب فى القلعة البيضاء، من حسابه الرسمى على انستجرام، بعد الأزمة الأخيرة التى حدثت، عقب مغادرته معسكر الفريق قبل مواجهة زد أف سى.

وكان فتوح واضعًا صفته عبر حسابه الرسمى على انستجرام "football player at Zamalek"، قبل أن يزيلها اللاعب، دون أن يضع أى صفة جديدة.

وسبق وقام أحمد فتوح، بإلغاء متابعته لصفحة نادى الزمالك الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام ، بعد ساعات قليلة من قرار مجلس الإدارة بإيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق، وعرضه للبيع فى يناير.

وجاء قرار فتوح رداً على قرارات مجلس الزمالك التى تم الإعلان عنها أول أمس، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى.

من جهته رد محمود عبد الرازق شيكابالا على تصرف فتوح بحذفه من سجل متابعاته على إنستجرام، وألغى شيكا متابعة صفحة فتوح.