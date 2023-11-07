شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد 7 لاعبين من مواجهة سيراميكا بقيادة صلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي 7 لاعبين من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سيراميكا بالدوري وهم عمرو السولية ومحمود متولي وعلي معلول للإصابة وخالد عبد الفتاح وصلاح محسن وحمزة علاء ومحمد الضاوى كريستو لأسباب فنية .

وضمت القائمة كل من :"

محمد الشناوي و مصطفي شوبير ومصطفي مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم و رامي ربيعة و كريم الدبيس وكريم فؤاد وإمام عاشور واليو ديانج ومروان عطية وافشة وكوكا واحمد عبد القادر وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وموديست.

وشهدت القائمة عودة محمد الشناوى وحسين الشحات واكرم توفيق ومروان عطية بعد حصولهم علي راحة في مباراة المقاولون العرب.

وواصل الأهلي انتصاراته فى بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غداً الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile)

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.