العامري فاروق يتعرض لنزيف في المخ ويجري جراحة عاجلة.. وشقيقه: ادعوله

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، تعرض للإصابة بنزيف في المخ بشكل مفاجئ ودخل في غيبوبة وتم نقله إلى المستشفى.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر داخل مجلس إدارة الأهلي قوله إن العامري فاروق، كان يتواجد في مقر النادي لحضور اجتماع المكتب التنفيذي، وتعرض للوعكة الصحية المفاجئة، وسوف يجرى له جراحة عاجلة خلال وقت قصير بعد إصابته بنزيف في المخ.

وكتب خالد، شقيق العامري فاروق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رجاء من كل مصر تدعوا لأخي الغالي، العامري فاروق لدخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ.. ويحتاج دعاء كل المصريين".