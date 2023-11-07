شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال شرودر مدرب العين عن عرض اتحاد جدة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفى الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي له ليتولى تدريب«العميد» بديلاً للبرتغالي سانتو المهدد بالإقالة بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وقال شرودر بعد الفوز على الفيحاء السعودي 3-2 والتأهل إلى دور ال16( ثمن النهائي) من دوري أبطال آسيا:كل ماتم تداوله عن مفاوضات اتحاد جدة غير صحيح.

واستعاد «الزعيم» بطل نسخة 2003 هيبته في دوري أبطال آسيا بعدما غاب عن آخر نسختين، وذلك بتأهله إلى ثمن نهائي بطولته المفضلة، بعد فترة طويلة غاب فيها عن التألق.

وسجل التوغولي لابا كودجو(29 و40) والمغربي سفيان رحيمي(64) أهداف العين، والنيجيري أنطوني نواكايمي(53) ومهند القيضي(90+6 )هدفي الفيحاء.

ورفع «الزعيم» الذي حقق الفوز في أول 4 مباريات رصيده إلى 12 نقطة ( العلامة الكاملة) وتأهل في المركز الأول قبل جولتين من ختام دور المجموعات، بينما احتل باختاكور الأوزبكي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وآهال التركمانستاني الثالث بنفس الرصيد، والفيحاء الرابع والأخير بثلاث نقاط.