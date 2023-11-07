شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي أزمة الحجز على أرصدته بالبنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في رفع الحجز عن أرصدة النادي بالبنوك، إضافة إلى حل أزمة مستحقات ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وتنازله عن قضية الحجز على أرصدة النادي.

وأعلن أمين صندوق الزمالك حسام المندوه، الثلاثاء، نجاح مجلس الإدارة في إعادة حسابات النادي بالبنوك، لاستقبال وصرف المبالغ بشكل طبيعي.

وقال المندوه: «مجلس الإدارة نجح في حل أزمة الأرصدة بالبنوك، وتم رفع الحجز عن الأرصدة بنجاح»، موضحاً أن إدارة الزمالك تواصلت مع مسؤولي مصلحة الضرائب خلال الأيام الماضية، وتم دفع جزء من المستحقات المتأخرة، بعد مساعدات من رجال أعمال منتمين للفارس الأبيض.

ومن المنتظر أن يصرف مجلس إدارة الزمالك جزءاً من مستحقات العاملين، وفرق الكرة وألعاب الصالات، خلال الأيام المقبلة.

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى رفع إيقاف القيد عن الفريق الأول، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان الزمالك يعاني أزمة بسبب الحجز على أرصدة النادي بالبنوك، بسبب مديونيات مصلحة الضرائب، والمستحقات لمصلحة ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء الأسبق.