شكرا لقرائتكم خبر عن «أبيض الشباب» يواصل تدريباته في معسكر دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل منتخب الإمارات الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة تدريباته وذلك ضمن برنامج معسكره الداخلي المقام حالياً في دبي ضمن استعداداته للمشاركة في التصفيات الآسيوية 2024.

وكان المدرب الوطني سليم عبدالرحمن قد استدعى 26 لاعباً للتجمع الذي يستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري وهم: نهيان الهلالي، يوسف المرزوقي (الجزيرة) حمدان مال الله، سعيد عامر، سيف الكعبي، هلال السويدي (الشارقة) سيف بن خائف، علي عبدالله الصفار، عبدالله حسن، غيث بدر سهيل، محمد المنصوري، حمدان باسويدان، محمد البناي (شباب الأهلي) سهيل البلوشي، عامر أحمد الفارسي، عبدالله بن عقيل، محمد الزعابي، منصور البلوشي (العين) أحمد الشمري، عبيد سالم بوسماح، عيسى عبدالله (النصر) زايد الفلاحي (الوحدة) فيصل الفهيم، أحمد العبيدلي، محمد بوزيري، محمد العبيدلي (الوصل).