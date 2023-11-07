شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يستعيد هيبته في «أبطال آسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد العين إلى دور الـ16( ثمن النهائي) من دوري أبطال آسيا بعد فوزه على الفيحاء السعودي 3-2 الثلاثاء في المباراة التي أقيمت بينهما في ملعب المدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات المجموعة الأولى.

واستعاد «الزعيم» بطل نسخة 2003 هيبته في دوري أبطال آسيا بعدما غاب عن آخر نسختين، وذلك بتأهله إلى ثمن نهائي بطولته المفضلة، بعد فترة طويلة غاب فيها عن التألق.

وسجل التوغولي لابا كودجو(29 و40) والمغربي سفيان رحيمي(64) أهداف العين، والنيجيري أنطوني نواكايمي(53) ومهند القيضي(90+6 )هدفي الفيحاء.

ورفع «الزعيم» الذي حقق الفوز في أول 4 مباريات رصيده إلى 12 نقطة ( العلامة الكاملة) وتأهل في المركز الأول قبل جولتين من ختام دور المجموعات، بينما احتل باختاكور الأوزبكي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وآهال التركمانستاني الثالث بنفس الرصيد، والفيحاء الرابع والأخير بثلاث نقاط.

وكان آهال التركمانستاني وباختاكور تعادلا 1-1 أمس الثلاثاء أيضاً.

ويتأهل صاحب المركز الأوّل من كل من المجموعات الخمس (غرب آسيا) مباشرة إلى الدور الثاني، وينضم إليهم أفضل 3 اندية احتلت المركز الثاني.

سيطرة عيناوية

وسيطر العين مبكراً على مباراته مع الفيحاء وتقدم في الدقيقة 29 عبر لابا الذي استفاد من تسديدة قوية للمدافع إريك وضعها المهاجم التوغولي جميلة في الشباك.

وسجل لابا الثاني الشخصي له ولفريقه بعد تمريرة من المغربي رحيمي في الدقيقة 40، ليرفع التوغولي رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية ويتصدر ترتيب الهدافين.

وقلص الفيحاء الفارق في الدقيقة 53 عبر النيجيري أنطوني نواكايمي الذي استفاد من كرة عرضية.

وسجل المتألق رحيمي الهدف الثالث للعين اثر انفراد بعد تمريرة البارغواياني كاكو(64)، وعاد الفيحاء ليسجل الثاني عبر لاعبه مهند القيضي في الدقيقة (90+6).

آهال- باختاكور

وفي مباراة آهال وباختاكور ضمن منافسات نفس المجموعة طرد لاعب باختاكور أوديلجون حمروبيكوف (64)، ثم تأخر الفريق الأوزبكي بهدف علي بك عبدالرحمانوف (81)، قبل أن ينقذ نقطة في الرمق الأخير عبر هدف خزيمات أركينوف (90+5).

وفي المجموعة الخامسة، تعادل بيرسيبوليس الإيراني على أرض الاستقلال الطاجيكستاني 1-1.

ورفع بيرسيبوليس رصيده إلى سبع نقاط، مقابل 9 للنصر، ونقطتين للاستقلال، فيما يتذيل الدحيل الترتيب بنقطة.

على استاد الجمهورية المركزي في دوشانبي، تقدّم بيرسيبوليس عبر مهدي ترابي (30)، قبل أن يدرك الاستقلال التعادل عبر العاجي سينين سيباعي (75).