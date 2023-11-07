بوروسيا دورتموند يهزم نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الكروي بنادي بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد سينغال ايدونا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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تقدم دورتموند بالهدف الأول عن طريق نيكلاس فولكروج في الدقيقة 26 ، ثم أضاف جوليان براندت الهدف الثاني في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وبهذا النتيجة يتصدر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيل بوروسيا دورتموند في مواجهة اليوم

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايوسون، زوله، هوملز، شلوترييك.

خط الوسط: براندت، إيمري كان، سابيتزر.

خط الهجوم: فولكروج، نميشا، أديمي.

