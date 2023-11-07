فتوح لـ الخليج 365: متقبل عقوبة الزمالك وما تردد في الإعلام غير صحيح

ياسر رشاد - القاهرة - خرج أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صمته، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت قبل مواجهة الفارس الأبيض أمام زد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أصدر قرارات صادمة بشأن الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، بعدما قاموا بترك معسكر الفريق ليلًا قبل مواجهة زد.

وخسر الزمالك من زد بهدفين مقابل هدف واحد، حيث تأثر الفريق بغياب الثلاثي خلال المواجهة.

فتوح: “لم أكن في حفلة زي ما اتقال”

علق أحمد فتوح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حيث قال: "كل اللي اتقال في الإعلام غير صحيح، لم أقل للجهاز الفني انتوا عايزين مني إيه كما تردد".

وتابع: "خرجت من المعسكر عشان اقعد في كافيه مع صبحي والزناري، الكافيه هو ملك للزناري في ٦ أكتوبر".

وأضاف: "مكنتش حفلة زي ما اتقال، ومسؤولين الفريق لما كلموني قالولي مترجعش المعسكر تاني، ورجعت على البيت".

وأكمل فتوح تصريحاته الخاصة للوفد: "الخروج من المعسكر شيء عادي وبيحصل كتير من اللاعبية"

واختتم الظهير الأيسر للقلعة البيضاء تصريحاته: "متقبل عقوبة المجلس وقرار عرضي للبيع وأنتظر الحصول على مستحقاتي المتأخرة".

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك قرر عرض الثلاثي صبحي والزناري وفتوح للبيع خلال الفترة المقبلة، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت.