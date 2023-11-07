نصر عبدالرازق لاعب نادي طنطا يسقط على أرضية الملعب ويبتلع لسانه

ياسر رشاد - القاهرة - مرت لحظات مخيفة داخل ملعب بتروسبورت بالقاهرة بعد سقوط نصر عبدالرازق، لاعب نادي طنطا، على أرض الملعب وابتلع لسانه خلال مباراة فريقه أمام بتروجت ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأشار إكرامي صابر، المدير الفني للفريق، "كانت المباراة تسير بوتيرة هادئة قبل أن تصطدم رأس لاعبنا نصر عبدالرازق بلاعب منافس خلال كرة مشتركة في الشوط الثاني من المباراة، ويسقط فجأة في المرمى على الأرض دون أن يتحرك، مما أثار الذعر بين الجميع”

وأوضح المدير الفني لفريق طنطا أن حالة من الذهول سادت الجميع في الملعب قبل أن يصرخ اللاعبون ويستغيثون، فيما توجه الفريق الطبي سريعًا إلى أرض الملعب نظرًا لصعوبة المكان وشعورهم بالقلق الشديد على حالهم. زميل في الفريق.

وفي لحظات هرع طبيب الفريق المختص إلى اللاعب لإنقاذ حياته سريعًا في مواجهة خطر داهم، وانشغل بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له وسط دعوات من زملائه بالبقاء على قيد الحياة لأنهم لم يتعرضوا لهذا الوضع المؤلم. قبل. فيما حاول الطاقم الطبي بذل كل ما في وسعه لمساعدته، بحسب مدرب الفريق.

وقال إبراهيم مجد، رئيس الجهاز الطبي لنادي طنطا إن اللاعب البالغ من العمر عشرين عامًا أصيب بكدمة شديدة في رأسه، تسببت في ابتلاع لسانه خلال لحظات قليلة، فتحرك على الفور لإخراجه اللسان بأسرع ما يمكن حتى لا يتمكن المصاب من التنفس مرة أخرى.

وواجه ذات مرة دقائق صعبة للغاية أثناء قيامه بتقديم الإسعافات الأولية لنجم الفريق، بينما تجمع حوله جميع اللاعبين، بما في ذلك النادي المنافس وحكم المباراة، خاصة بعد تعرض اللاعب لإغماء أثار المزيد من المخاوف.

وأضاف الطبيب المعالج “تمكنا من علاجه حتى استعاد وعيه، وحاولنا التحدث معه للتأكد من فهمه لكل التفاصيل، لكن حالته لم تكن مطمئنة وبدأ يتكلم بكلمات غير مفهومة، فاتصلنا بالإسعاف لنقله إلى مستشفى قريب للاطمئنان على حالته الصحية"

ويتابع مجد “تم نقل عبدالرازق بسيارة إسعاف متواجدة داخل استاد بتروسبورت إلى أحد مستشفيات منطقة التجمع الخامس، وأجري له العديد من الفحوصات الطبية اللازمة، خاصة الأشعة المقطعية للمخ، وتبين أنه بخير من أي نزيف."

ويشير رئيس الجهاز الطبي لنادي طنطا، إلى أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى فحص طبي، وأن تشخيص حالته هو تعرضه لارتجاج شديد يتطلب بقاءه في المستشفى لمدة يومين للمراقبة في العناية المركزة حتى يتعافى تمامًا.

ويشير الطبيب المعالج إلى أن اللاعب سيحتاج إلى مزيد من الفحوصات الطبية فور انتهاء فترة المراقبة للتأكد من حالته الصحية، بالإضافة إلى منحه فترة راحة بعد خروجه من المستشفى قبل العودة إلى الفريق والمشاركة في التدريبات.