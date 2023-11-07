أرتيتا يوضح أسباب هجومه العنيف على التحكيم الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال، أسباب هجومه الشرس على التحكيم الإنجليزي، عقب نهاية مواجهة الجانرز أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات البريميرليج لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد أرتيتا في تصريحات صحفية أن واجبه هو الدفاع عن اللاعبين خلال المباريات، بعدما أكد في تصريحاته السابقه مدى تعرضه للظلم خلال مواجهة نيوكاسل.

وبرر ميكيل أرتيتا هجومه العنيف على التحكيم الإنجليزي، حيث قال: "من واجبي أن أقف أمامكم (الإعلام)".

وتابع: "لأكون واضحًا وصادقًا في نفس الوقت، لما حدث في المباراة حيث إن الدفاع عن اللاعبين هو واجبي وهذا ما سأفعله دائمًا".

وكانت مواجهة نيوكاسل واَرسنال، قد أثارت جدلاً تحكيمياً كبيرًا، بعد احتساب الحكم لهدف جوردون في مرمى الجانرز بعد مراجعة الفار لـ3 حالات في هذه اللعبة.

بينما أشار خلال تصريحاته إلى أن جيسوس سيفتقده الجانرز خلال مواجهة إشبيلية، فيما سيكون هناك تقييمًا لمارتن أوديجارد خلال الساعات المقبلة.

وقال أرتيتا: "البرازيلي جابريل جيسوس لن يكون معنا خلال مواجهة إشبيلية، بينما سيتم تقييم جاهزية مارتن أوديغارد لاحقًا".