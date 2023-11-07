برشلونة يخسر من شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب فولكسبارك في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وسجل هدف الفوز الوحيد لشاختار دونيتسك دانيلو سيكان في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد شاختار دونيتسك إلى النقطة السادسة في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، فيما يتوقف رصيد برشلونة في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

خاض برشلونة المباراة بتشكيل مكون من

فى مركز حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو – أندرياس كريستينسن – رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو.

في خط الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريول روميو – جافي.

في خط الهجوم: رافينيا – روبيرت ليفاندوفسكي – فيران توريس.