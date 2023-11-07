الأشعه تثبت سلامة لاعب طنطا والعناية الإلهية تنقذه من الموت

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول بنادي طنطا الرياضي عن سلامة لاعب الفريق الأول لكرة القدم اللاعب نصر عبدالرازق وذلك بعد تعرضه للإصابة ببلع لسانه تسببت في فقدانه الوعي وتم نقله في الحال إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس وكان ذلك على هامش مباراة طنطا وبتروجيت التي أقيمت اليوم ضمن مباريات دوري المحترفين القسم الثاني أ.

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وكان الجهاز الطبي والذي يضم الثلاثي إبراهيم مجد، أحمد موسى، أكرم صبحي، قد انتقلوا على الفور مع اللاعب لإجراء أشعة مقطعية على المخ للتأكد من عدم وجود أي نزيف داخلي.

وبعد خضوع اللاعب لفترة مراقبة داخل العناية المركزة تم السماح له بالخروج من المستشفى وسوف يتم حجزه في أحد مستشفيات مدينه طنطا.

وكان الجهاز الفني والإداري واللاعبين كانوا قد حرصوا على التواجد بجوار اللاعب وتم التواصل مع لجنة الكرة التي حرصت هي الأخرى على الاطمئنان على اللاعب.