لفتة طيبة من حسين لبيب بعد تعرض العامري فاروق لوعكة صحية

حرص الثنائي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي في المستشفى.

وتعرض العامري فاروق لوعكة صحية اليوم نقل على اثرها إلى المستشفى، وأعلنت عائلته خضوعة لعملية جراحية عاجلة بعد إصابته بنزيف في المخ.

قاما الثنائي أشرف صبحي وحسين لبيب بزيارة العامري فاروق في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالته قبل إجراء العملية الجراحية.

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وكان في استقبال رئيس نادي الزمالك والدكتور أشرف صبحي، مجلس إدارة النادي الاهلي وشقيقه هشام العامري في المستشفى.

وفي سياق آخر يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيرة سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقين غداً الأربعاء في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة على ستاد المقاولون العرب.