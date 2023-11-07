اخبار الرياضه

برشلونة يسقط أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.. شاهد

0 نشر
0 تبليغ

برشلونة - شاختار

- شاختار

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خسارة مفاجئة مساء اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة على ملعب “فولكس بارك”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة لبطولة .

اقرأ أيضاً: بوروسيا دورتموند يتخطى عقبة نيوكاسل بثنائية في دوري أبطال أوروبا

وسجل دانيلو سيكان هدف المباراة الوحيد لصالح شاختار في الدقيقة الـ 40،وحاول برشلونة العودة في اللقاء وإدراك هدف التعديل لكن جميع الفرض التي سنحت له لم يكتب لها النجاح.
لتنتهي المباراة بفوز شاختار على برشلونة بعدف نظيف، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم لـ 6 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة.

بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، في انتظار نتيجة مواجهة بورتو ورويال أنتويرب المقرر لها العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا