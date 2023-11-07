برشلونة يسقط أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.. شاهد

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خسارة مفاجئة مساء اليوم الثلاثاء، أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 0-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة على ملعب “فولكس بارك”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وسجل دانيلو سيكان هدف المباراة الوحيد لصالح شاختار في الدقيقة الـ 40،وحاول برشلونة العودة في اللقاء وإدراك هدف التعديل لكن جميع الفرض التي سنحت له لم يكتب لها النجاح.

لتنتهي المباراة بفوز شاختار على برشلونة بعدف نظيف، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم لـ 6 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثامنة.

بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، في انتظار نتيجة مواجهة بورتو ورويال أنتويرب المقرر لها العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.