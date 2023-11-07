ترتيب مجموعة النصر بعد الفوز على الدحيل في دوري أبطال آسيا

نقدم ترتيب مجموعة الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي بعد الفوز على نظيره الدحيل القطري في الجولة الرابعة، بمجموعات دوري أبطال آسيا.

وفاز فريق النصر على نظيره الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

ونجح فريق النصر في التأهل لدور الـ16، بعد فوزه على الدحيل القطري بنتيجة 3-2 في الجولة 4 من مرحلة المجموعات، وحصوله على العلامة الكاملة.

وقاد البرازيلي تاليسكا فريق النصر للفوز على الدحيل القطري بهاتريك تاريخي.

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ترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا

المركز الأول / النصر – 12 نقطة ( تأهل).

المركز الثاني/ بيرسبوليس الإيراني – 7 نقاط ( يحتاج نقطتين للتأهل من مباراتين).

المركز الثالث/ استقلال دوشنبه الإيراني – نقطتين.

المركز الرابع/ الدحيل، نقطة واحدة ( فشل في التأهل).

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراته القادمة أمام الوحدة في دوري روشن السعودي مساء السبت المقبل في إطار الجولة 13 من عمر المسابقة.