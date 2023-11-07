هاتريك تاليسكا يقود النصر للفوز على الدحيل والتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

قاد البرازيلي أندرسون تاليسكا فريق النصر للفوز على نظيره الدحيل القطري بثلاثية في الجولة الرابعة ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال آسيا.

وافتتح أهداف المباراة لصالح الدحيل البرازيلي في الدقيقة 8، مستغلا عرضية أرضية حولها بتسديدة لداخل شباك حارس النصر نواف العقيدي.

وتعادل لفريق النصر البرازيلي تاليسكا في الدقيقة 27، بتسديدة رائعة من تاليسكا من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس الدحيل

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وسجل تاليسكا الهدف الثاني لصالح النصر في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس الدحيل

وأضاف تاليسكا هدف الناصر الثالث و”الهاتريك” في الدقيقة 65، من هجوم مرتد لصالح النصر ليسددها البرازيلي داخل الشباك.

وحاء هدف الدحيل الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 80 عن طريق كوتينيو، احتسبها حكم المباراة بعدما لمس لاعب النصر بروزوفيتش الكرة داخل منطقة الجزاء.

تشكيل النصر لمباراة الدحيل القطري

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – محمد فتيل ــ عبدالإله العمري ــ أليكس تيليس

خط الوسط: سامي النجعي ــ مارسيلو بروزوفيتش ــ أوتافيو مونتيرو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا ــ عبدالرحمن غريب ــ ساديو ماني

ويحتل النصر السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقاط، بينما يتواجد الدحيل القطري في المركز الأخير برصيد نقطة.