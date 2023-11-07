قبل مواجهة الاهلي المحتملة.. زيدان مرشح لقيادة الاتحاد في كأس العالم للأندية

تردد اسم الفرنسي زين الدين زيدان على طاولة مفاوضات الاتحاد السعودي، لخلافة نونو سانتو المدير الفني الحالي، وقيادة الفريق في كأس العالم للأندية.

وترغب إدارة الاتحاد السعودي في إقالة البرتغالي نونو سانتو، بسبب تراجع الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة، وذلك قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية.

ويشارك الاتحاد مع الاهلي في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، والتي تستضفيها المملكة العربية السعودية في ديسمبر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة محتملة بين الاهلي والاتحاد السعودي، حال نجح الأخير في تخطي عقبة أوكلاند سيتي من الدور التمهيدي الأول.

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وأوضح موقع “ريفيلو” الإسباني أن إدارة الاتحاد السعودي تستهدف التعاقد مع زين الدين زيدان، لإرضاء الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي جمعت بنزيما مع نونو سانتو.

وكتب الموقع في تقريره:” التوقيع مع زيدان يعد بمثابة الحلم المستحيل بالنسبة إلى الاتحاد، حيث قدمت السعودية شيكا على بياض لكن المدرب الفرنسي لم يوافق بعد “.