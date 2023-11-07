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غيابات بالجملة.. تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة غيابات بالجملة على رأسهما الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بعد عرضهم للبيع، ومصطفى شلبي للإصابة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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