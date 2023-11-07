غيابات بالجملة.. الأهلي يعلن قائمة مباراة سيراميكا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر، قائمة فريق الأهلي لكرة القدم، لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، غدًا الأربعاء، على استاد المقاولون العرب.

ويغيب عن قائمة الأهلي للإصابة كلًا من، محمود متولي، ورضا سليم، وعلي معلول، وعمرو السولية، ومحمود كهربا ومحمد الضوي كريستو، وصلاح محسن للراحة

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش مساء اليوم الثلاثاء،، بعد ‏حصول اللاعبين على راحة، بناء على تعليمات كولر، للتخفيف من ضغط المباريات والمجهود البدني على اللاعبين.

وإليكم قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: "ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - اكرم توفيق- كريم فؤاد- كريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد -أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أحمد عبدالقادر - إمام عاشور –محمد مجدي أفشة –طاهر محمد طاهر- اليو ديانج.

خط الهجوم: موديست- بيرسي تاو – حسين الشحات.



ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب، في تمام الساعة الرابعة مساءً، ضمن منافات الجولة الثانية من مؤجلات الدوري الممتاز "دوري نيل".