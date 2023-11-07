دوري أبطال آسيا.. العين يفوز على الفيحاء بثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت مباراة العين والفيحاء بفوز الأولى بنتيجة 3-2، في لقاء من الجولة الرابعة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

افتتح كودجو لابا التسجيل للعين في الدقيقة 29، ثم عزز بالهدف الثاني في الدقيقة 40، بعدها قلص أنتوني الفارق وأحرز هدف الفيحاء الأول في الدقيقة 53، ثم سجل سفيان رحيمي الهدف الثالث للعين في الدقيقة 64، وفي الدقائق الأخيرة أحرز مهند القيضي الهدف الثاني للعين.

يحتل العين المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأول، برصيد 12 نقطة، فيما يتذيل الفيحاء ترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط.