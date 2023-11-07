كولر يستبعد 8 لاعبين من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، على القائمة التي سيخوض بها مباراة الغد أمام فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة فريق الأهلي مكونه من 22 لاعبًا، وتشهد غياب 9 لاعبين أغلبهم من القوام الأساسي للفريق.

ويواجهة الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا غدًا الأربعاء، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

واستأنف الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش مساء اليوم الثلاثاء، بعد ‏حصول اللاعبين على راحة، بناء على تعليمات كولر، للتخفيف من ضغط المباريات والمجهود البدني على اللاعبين.

وإليكم قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – أحمد شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - اكرم توفيق- كريم فؤاد- كريم الدبيس.

خط الوسط: كريم نيدفيد -أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أحمد عبدالقادر - إمام عاشور –محمد مجدي أفشه –طاهر محمد طاهر- اليو ديانج.

خط الهجوم: أنتوني موديست- بيرسي تاو – حسين الشحات.

قائمة غيابات الأهلي:

حمزة علاء وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى ومحمود عبدالمنعم كهربا وعمرو السولية وصلاح محسن وعلي معلول، ومحمد الضوي كريستو.