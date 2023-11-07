فيتوريا يدرس استبعاد فتوح وصبحي من معسكر المنتخب ويختار الثنائي البديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



تسببت أزمة ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، في بعثرة أوراق البرتغالي روي فيتوريا قبل الدخول في معسكر منتخب مصر نوفمبر الجاري.

وتواصل مسئولي مجلس إدارة الزمالك، مع حازم إمام عضو اتحاد الكرة، لشرح له الأسباب والقرارات التأديبية التي صدرت من قبل الزمالك بشأن الثلاثي، وأن عرض البيع ليس له علاقة بالعقود لكن بسبب عدم حضور الثلاثي معسكر الفريق قبل مواجهة زد الأخيرة، والتي خسرها الفارس الأبيض بهدفين لهدف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي يوم 16 نوفمبر، وسيراليون يوم 19 في ليبيريا، فى تصفيات بطولة كأس العالم المقبلة 2026 هذا الشهر.



وأكد الناقد الرياضى أحمد عبد الباسط، في تصريحات على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن فيتوريا جهز قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيكونون بدلاء ثلاثي الزمالكاوي، تمهيدًا لاستبعادهم من معسكر المنتخب القادم.

وقال "عبد الباسط"، إن مدرب منتخب مصر، سوف يضم محمد حمدي لاعب بيراميدز بدلًا من أحمد فتوح، وضم عبدالعزيز البلعوطي بدلًا من محمد صبحي كحارس ثالث.

وأوضح أن فيتوريا سوف يتابع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وحال مشاركة مصطفى شوبير في حراسة المرمى سوف يضمه لقائمة منتخب مصر بدلًا من البلعوطي.

وحسن فيتوريا قراره بشأن عدم الاستعانة بصبحى وفتوح في معسكر المنتخب القادم على إثر الازمة الاخيرة مع نادي الزمالك، ويرى أنه لا يجوز ضم لاعبين قاموا بعمل مشاكل مع النادي وتم عرضهم للبيع لأسباب انضباطية وأخلاقية.

وسوف يعلن فيتوريا قراره فيما يخص لاعبي الزمالك في المؤتمر الصحفي الذى من المقرر عقده الخميس المقبل.



وخضع أحمد فتوح لاعب الزمالك للتحقيق من قبل الشئون القانونية، بسبب تخلفه عن حضور معسكر مباراة زد الأخير، ومعرفة أسباب تمرده على الفريق، كما حضر الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري إلى نادي الزمالك، من أجل الخضوع للتحقيق من قبل الشؤون القانونية، أمس الإثنين.

وسوف يعلن نادي الزمالك نتائج التحقيقات، بعد انتهاء مباراة الغد، أمام بيراميدز في قبل نهائي كأس مصر.



ويقود معتمد جمال فريق الزمالك فريق الزمالك بشكل مؤقت، بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق بسبب النتائج السيئة الأخيرة.