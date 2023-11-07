الزمالك يكشف تفاصيل رفع الحجز على أرصدة النادي.. ويشكر ممدوح عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف نادي الزمالك تفاصيل رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية وإنهاء الأزمة.

وأكد نادي الزمالك في بيان رسمي، أنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب بعد مفاوضات تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.

كما وجه مجلس إدارة النادي شكره لوزير المالية الدكتور محمد معيط ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعلي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الازمة.

وأوضح مجلس الزمالك أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في إطار علاقة نادي الزمالك بكافة بمؤسسات الدولة التي تقوم على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة وكان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة ومجالس سابقة.

و يؤكد المجلس على أن إنهاء أزمة الحجز علي أرصدة النادي كانت ضمن أولويات العمل منذ تسلمهم مقاليد إدارة النادي لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية علي كافة الأصعدة.

وشدد المجلس في نهاية البيان على توجيه الشكر لممدوح عباس رئيس النادي الأسبق الذي قام بالتنازل عن الحجز الإداري الخاص به علي أرصدة النادي المالية.