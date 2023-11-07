بعد ابتلاع لسانه.. مدرب طنطا يكشف لـ "الخليج 365" الحالة الصحية للاعب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إكرامي صابر، المدير الفني لطنطا الحاله الصحية للاعب الفريق، نصر عبد الرازق، عقب تعرضه للإصابة في مباراة بتروجيت.

قال صابر في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "حالة اللاعب مستقرة الآن، لكنه سيبقى تحت الملاحظة اليوم في المستشفى".

أضاف: "كان يعاني من ارتجاج في المخ بعد الالتحام بالإضافة إلى ابتلاع لسانه".

اختتم: "ما حدث نصيب لا يمكن التحذير منه، لكنه لاعب ثيرد باك رأس ماله في دماغه".

يذكر أن بتروجيت حقق الفوز على طنطا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين.