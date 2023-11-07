شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مدافع طنطا للمستشفى عقب صدام مع لاعب بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعرض نصر عبد الرازق مدافع طنطا لاصابة قوية اثناء مباراة فريقه امام بتروجت المقامة حاليا في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وتم نقل عبد الرازق الي المستشفى مباشرة بعد تأكد اصابته بارتجاج في لمخ، وسيتم عمل فحوصات له للتأكد من سلامته بعدما استفاق من حالة الاغماء التي تعرض لها نتيجة التصادم.



لاعب طنطا

وانتهت 3 مباريات ضمن الجولة السابعة من دوري المحترفين، والتي جمعت كل من غزل المحلة مع القناة والنجوم مع راية وبروكسي مع وادي دجلة.

غزل المحلة والقناة

حقق فريق المحلة فوزا هاما علي نظيره القناة بهدفين مقابل هدف ، انتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف نظيف احرزه عمرو مصطفي في الدقيقة 45+2 من عمر الشوط الأول.

الشوط الثاني بدأ متوسطا في المستوي حتي الدقائق الأخيرة عندما احرز هشام رأفت هدف التعادل للقناة في الدقيقة 84، قبل ان يستعيد عبده يحيي التفوق لصالح غزل المحلة باحراز الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة للنقطة الـ 14 بينما تجمد رصيد القناة عند النقطة الـ 11 .

النجوم وراية

تعادل فريقا النجوم وراية بهدف لكل فريق ، انتهي الشوط الأول من مباراة النجوم وراية بالتعادل الإيجابي 1/1 ، احرز هدف النجوم محمد جولدي وتعادل لراية أبو بكر سيلا ، ليرتفع رصيد النجوم عند النقطة 6 نقاط، ويحصد راية النقطة 9 في جدول الترتيب.

بروكسي ووادي دجلة

حقق فريق وادي دجلة فوزا هاما علي نظيره بروكسي بهدفين مقابل هدف ، تقدم فريق وادي دجلة بهدفين نظيف علي نظيره بروكسي في الشوط الأول ، احرزهما محمد عبد العاطي في الدقيقتين 22 و 44 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني يحرز بروكسي هدفه الوحيد عن طريق عمار شريف ، ليرتفع رصيد دجلة عند النقطة 13 بينما يتجمد رصيد بروكسي عند 8 نقاط.