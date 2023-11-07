شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخوض مرانه الثانى بحضور فيتوريا وأبو الوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، و محمد غرابة مدير المنتخب على حضور مران منتخب الشباب بقيادة وائل رياض ، الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء على أحد ملاعب النجيل الصناعي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

كما تواجد في المران الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لليوم الثاني على التوالي، وكان في استقبال روي فيتوريا.

وقام فيتوريا بمصافحة الجهاز الفني لمنتخب الشباب واللاعبين ، ووجه كلمة لهم أكد خلالها على أنه يتابع هذا الجيل من اللاعبين ويعلم أن لديهم إمكانيات كبيرة تؤهلهم ليصبحوا لاعبين كبار في المستقبل القريب.

أضاف فيتوريا أن هؤلاء اللاعبين بمقدورهم أن يصبحوا لاعبين على مستوى عال من الاحتراف في كرة القدم، بشرط التركيز والتدريب بجدية ومعرفة كيف تكون على القمة دائما في كل الأمور التي تتعلق بكم.

اختتم فيتوريا كلمته بالتأكيد على أنه يتمنى التوفيق للجهاز الفني واللاعبين، كما يأمل أن يرى هؤلاء اللاعبين في منتخب مصر الأول في المستقبل.