شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يخطف صدارة دورى المحترفين بهدفين في مرمى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق بتروجت فوزا هاما علي نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين، أحرز هدف طنطا نانا انتوي في الدقيقة 7 وتعادل هادي رياض في الدقيقة 33 قبل ان يخطف فريق بتروجت الفوز عن طريق إسماعيل بامبا في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد بتروجت للنقطة 15 في صدارة جدول الترتيب بينما يتجمد رصيد طنطا عند 8 نقاط .

وتعرض نصر عبد الرازق مدافع طنطا لاصابة قوية اثناء الشوط الثاني وتم نقل عبد الرازق الي المستشفى مباشرة بعد تأكد اصابته بارتجاج في لمخ، وسيتم عمل فحوصات له للتأكد من سلامته بعدما استفاق من حالة الاغماء التي تعرض لها نتيجة التصادم.

فيما اهدر ميدو جمال مهاجم طنطا ركلة جزاء في الدقيقة 66 لتنتهي المباراة بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف.

وحقق فريق المحلة فوزا هاما علي نظيره القناة بهدفين مقابل هدف ، انتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة بهدف نظيف احرزه عمرو مصطفي في الدقيقة 45+2 من عمر الشوط الأول.

الشوط الثاني بدأ متوسطا في المستوي حتي الدقائق الأخيرة عندما احرز هشام رأفت هدف التعادل للقناة في الدقيقة 84، قبل ان يستعيد عبده يحيي التفوق لصالح غزل المحلة باحراز الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المحلة للنقطة الـ 14 بينما تجمد رصيد القناة عند النقطة الـ 11 .

فيما تعادل فريقا النجوم وراية بهدف لكل فريق ، انتهي الشوط الأول من مباراة النجوم وراية بالتعادل الإيجابي 1/1 ، احرز هدف النجوم محمد جولدي وتعادل لراية أبو بكر سيلا ، ليرتفع رصيد النجوم عند النقطة 6 نقاط، ويحصد راية النقطة 9 في جدول الترتيب.

كما حقق فريق وادي دجلة فوزا هاما علي نظيره بروكسي بهدفين مقابل هدف ، تقدم فريق وادي دجلة بهدفين نظيف علي نظيره بروكسي في الشوط الأول ، احرزهما محمد عبد العاطي في الدقيقتين 22 و 44 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني يحرز بروكسي هدفه الوحيد عن طريق عمار شريف ، ليرتفع رصيد دجلة عند النقطة 13 بينما يتجمد رصيد بروكسي عند 8 نقاط.